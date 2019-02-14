СКР: Ледяная глыба убила пенсионера во время разговора с соседями

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-14T14:41:01+03:00

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Следователи организовали проверку по факту гибели 77-летнего мужчины из-за упавшей на него глыбы льда.

- По предварительным данным, трагедия произошла 14 февраля около 11:00 у дома №37 на улице Горького в Энгельсе. Пенсионер общался с двумя другими жильцами, стоя недалеко от подъезда. Внезапно с козырька одного из балконов, расположенного на четвертом этаже, на голову мужчине упала ледяная глыба. Перепуганные соседи вызвали «скорую помощь», — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

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Прибывшие медики повезли пострадавшего в больницу, но от полученных травм он скончался еще в пути.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU