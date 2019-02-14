На скользких дорогах в Саратове и Балакове перевернулись машины

СЕГОДНЯ 07:18 2019-02-14T07:50:35+03:00

Лед на дороге и сугробы на обочине легко переворачивают транспорт на крышу

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Вчера, 13 февраля, сразу два автомобиля в Саратовской области попали в ДТП из-за наледи.

Днем в Балакове, на улице Транспортная, легковушка перекрыла часть дороги, перевернувшись на льду.

В Саратове вечером аналогичный случай произошел с автомобилем Hyundai. Его водитель не справился с управлением, ушел в занос и перевернулся.

По данным очевидцев, никто в этих авариях не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU