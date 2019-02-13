2019-02-14T07:44:50+03:00
Недвижимость

На ночь в Саратове перекроют четыре улицы

Будет работать 21 совмещенное звено уборочной техники
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В ночь с 13 на 14 февраля убирать Саратов от снега должны 350 единиц муниципальной и привлеченной техники. Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии города.

Совмещенные уборочные звенья в количестве 21 бригады выйдут на следующих улицах: Степана Разина, 2-я Садовая, Рахова, Шелковичная, Огородная, Вольская, Соборная, Чернышевского, 2-я Нагорная, Радищева, Первомайская, Кутякова, 5-я Дачная, 3-я Дачная, Трофимовский, проспект Строителей.

Для доступа спецтехники закроют проезд на нескольких участках: улица Кутякова (от Астраханской до Университетской и от Чапаева до Рахова), Степана Разина, 2-я Садовая (от Рахова до Астраханской), Рахова (от Мичурина до Советской).

ИСТОЧНИК KP.RU

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