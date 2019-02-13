На ночь в Саратове перекроют четыре улицы
В ночь с 13 на 14 февраля убирать Саратов от снега должны 350 единиц муниципальной и привлеченной техники. Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии города.
Совмещенные уборочные звенья в количестве 21 бригады выйдут на следующих улицах: Степана Разина, 2-я Садовая, Рахова, Шелковичная, Огородная, Вольская, Соборная, Чернышевского, 2-я Нагорная, Радищева, Первомайская, Кутякова, 5-я Дачная, 3-я Дачная, Трофимовский, проспект Строителей.
Для доступа спецтехники закроют проезд на нескольких участках: улица Кутякова (от Астраханской до Университетской и от Чапаева до Рахова), Степана Разина, 2-я Садовая (от Рахова до Астраханской), Рахова (от Мичурина до Советской).
ИСТОЧНИК KP.RU