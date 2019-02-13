2019-02-13T14:05:34+03:00
Происшествия

Депутата из Саратова подозревают в хищении 19 млн рублей корпорации «Ростех»

Алексея Полянского уже доставили в Пензу
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Дома у саратовского депутата Полянского прошли обыскиДома у саратовского депутата Полянского прошли обыски
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Следователи СУ СКР по Пензенской области вместе с сотрудниками УФСБ расследуют уголовное дело директора ООО «Саргорстрой» и депутата городской думы Саратова Алексея Полянского. Он подозревается в хищении средств, предусмотренных контрактом на реконструкцию корпуса государственного предприятия на территории Пензы, входящего в структуру госкорпорации «Ростех». Дело возбуждено по статье «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере».

- По данным следствия, в октябре 2017 года между одной из государственных компаний, расположенных на территории Пензы, и ООО «Саргорстрой» в лице директора Алексея Полянского заключен контракт на выполнение работ по реконструкции корпуса предприятия на общую сумму более 255 млн рублей.

В период с октября по декабрь 2017 года часть предусмотренных контрактом материалов и оборудования не поступили, но денежные средства в размере более 19 млн рублей за их поставку и выполнение работ пришли на счет ООО «Саргорстрой». Впоследствии Алексей Полянский похитил данные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым государственному предприятию имущественный ущерб в особо крупном размере, — сообщили в пензенском СК.

Следователем СУ СК РФ по Пензенской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский задержан 12 февраля 2019 года в Саратове. Сейчас он доставлен в Пензу, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. В его доме в Саратове прошли обыски.

В ходе расследования уголовного дела отрабатывается причастность работников госпредприятия Пензы к хищению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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