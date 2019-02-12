Госжилинспекция напомнила саратовцам о запрете самостоятельно чистить крыши

12 Февр. 16:49 2019-02-13T10:00:06+03:00

На крыши должны выходить только альпинисты со снаряжением

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В Госжилинспекции Саратовской области прокомментировали появление призыва одного из ТСЖ в Саратове к жильцам о самостоятельной очистке крыши.

Объявление на фото в соцсети подписано «председателем ТСЖ «Зональное».

Специалисты ГЖИ отметили, что крыша многоквартирного дома является общим имуществом и содержится на средства собственников жилья. Однако заниматься обслуживанием и, в частности, уборкой кровли должна управляющая организация, которую для этого и нанимают.

Кроме того, находиться на заснеженной крыше без спецснаряжения и обучения нельзя.

- Согласно постановлению Госстроя РФ №170, находиться на крыше лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещается. Соответственно, жильцы не могут выйти на крышу для очистки ее от снега. Кроме того, уборку скатных кровель могут проводить только альпинисты специализированных организаций, имеющих соответствующее снаряжение для проведения таких работ, — заявили в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU