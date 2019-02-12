В саратовском ожоговом центре лежат 18 человек с обморожениями
По словам Николая Островского, не у всех из них тяжелое положение
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В Саратовском межобластном ожоговом центре по данным на 12 февраля находятся 18 человек с обморожениями.
- Не у всех из них тяжелое положение, но если конечности не жизнеспособны, их приходится ампутировать, — сообщил «КП-Саратов» главный врач больницы Николай Островский.
Напомним, «КП-Саратов» уже рассказывала, как спастись при обморожении — например, одеваться «как капуста», но не в обтяжку.
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ИСТОЧНИК KP.RU