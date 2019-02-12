2019-02-12T12:35:44+03:00
Недвижимость

Устранить аварию на водоводе в Елшанке планируется до полуночи

Рабочие ищут место прорыва
Екатерина Семенова
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Специалисты ООО «КВС» в Саратове ищут место прорыва трубы в поселке Елшанка.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

- Повреждение произошло на стальном водопроводе диаметром 500 мм. Сообщение о течи поступило в КВС в восемь утра, на место оперативно выдвинулась ремонтная бригада. В 09:30 водоснабжение данного участка водопровода было приостановлено, — рассказал заместитель директора ООО «КВС» Михаил Сычев.

По его словам, воду удалось отвести с проезжей части. Теперь специализированная компания должна очистить дорогу, заявка уже направлена.

- Сейчас ремонтные бригады производят вскрышные работы, очищают место предполагаемого повреждения от снега. Как только участок будет найден и определят характер данного повреждения, специалисты приступят к его устранению. Бригады обеспечены всеми необходимыми материалами и техникой. Работы планируется выполнить до полуночи, — заявил Михаил Сычев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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