Устранить аварию на водоводе в Елшанке планируется до полуночи
Специалисты ООО «КВС» в Саратове ищут место прорыва трубы в поселке Елшанка.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
- Повреждение произошло на стальном водопроводе диаметром 500 мм. Сообщение о течи поступило в КВС в восемь утра, на место оперативно выдвинулась ремонтная бригада. В 09:30 водоснабжение данного участка водопровода было приостановлено, — рассказал заместитель директора ООО «КВС» Михаил Сычев.
По его словам, воду удалось отвести с проезжей части. Теперь специализированная компания должна очистить дорогу, заявка уже направлена.
- Сейчас ремонтные бригады производят вскрышные работы, очищают место предполагаемого повреждения от снега. Как только участок будет найден и определят характер данного повреждения, специалисты приступят к его устранению. Бригады обеспечены всеми необходимыми материалами и техникой. Работы планируется выполнить до полуночи, — заявил Михаил Сычев.
ИСТОЧНИК KP.RU