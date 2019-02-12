Поселок Елшанка залило водой

12 Февр. 10:53 2019-02-12T10:58:34+03:00

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Сегодня, 12 февраля, в поселке Елшанка Саратова прорвало трубопровод.

Из-за этого улицы Буровая, Елшанская, Песчано-Уметская и Московское шоссе залиты водой.

- Машины стоят, у них замерзают колодки на месте, — делится Александр Царев в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов очевидец опубликовал видео. На записи отчетливо показано, в каких условиях вынуждены стоять водители.

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- Я простоял два часа на «КамАЗе», развернулся и уехал, — пишет Андрей Белинский.

Новость вызвала нешуточный ажиотаж среди комментаторов соцсетей.

Горожане дружно жалуются на транспортный коллапс и снег. Часть жителей иронизирует над предстоящей весной, когда такая ситуация может быть на всех дорогах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691315" frameborder="0"></iframe> Залитые дороги.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU