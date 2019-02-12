Поселок Елшанка залило водой
Залитые дороги.! другой источник
.
Сегодня, 12 февраля, в поселке Елшанка Саратова прорвало трубопровод.
Из-за этого улицы Буровая, Елшанская, Песчано-Уметская и Московское шоссе залиты водой.
- Машины стоят, у них замерзают колодки на месте, — делится Александр Царев в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
В доказательство своих слов очевидец опубликовал видео. На записи отчетливо показано, в каких условиях вынуждены стоять водители.
.
- Я простоял два часа на «КамАЗе», развернулся и уехал, — пишет Андрей Белинский.
Новость вызвала нешуточный ажиотаж среди комментаторов соцсетей.
Горожане дружно жалуются на транспортный коллапс и снег. Часть жителей иронизирует над предстоящей весной, когда такая ситуация может быть на всех дорогах.
Залитые дороги.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU