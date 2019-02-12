2019-02-12T10:58:34+03:00
Общество

Поселок Елшанка залило водой

Движение на дорогах парализовано [видео]
Дарья Вострикова
Поделиться:

Залитые дороги.! другой источник

Изменить размер текста:

.

.

Сегодня, 12 февраля, в поселке Елшанка Саратова прорвало трубопровод.

Из-за этого улицы Буровая, Елшанская, Песчано-Уметская и Московское шоссе залиты водой.

- Машины стоят, у них замерзают колодки на месте, — делится Александр Царев в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов очевидец опубликовал видео. На записи отчетливо показано, в каких условиях вынуждены стоять водители.

.

.

- Я простоял два часа на «КамАЗе», развернулся и уехал, — пишет Андрей Белинский.

Новость вызвала нешуточный ажиотаж среди комментаторов соцсетей.

Горожане дружно жалуются на транспортный коллапс и снег. Часть жителей иронизирует над предстоящей весной, когда такая ситуация может быть на всех дорогах.

Залитые дороги.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста
Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца
На скользких дорогах в Саратове и Балакове перевернулись машины
В Саратовской области День влюбленных будет ветреным и туманным
На ночь в Саратове перекроют четыре улицы
Водопровод на Одесской улице починили быстрее запланированного
Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Днем в Вольске сбили пешехода
АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
Саратовцы проверят свое знание истории
Политолог прокомментировал решение о выделение 1 млрд рублей Саратову
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Саратовский профессор пожурил Comedy Woman
В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Саратовские семьи получили 263 млн субсидий
В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку
В Саратове вновь встали трамваи №3
В Саратове мужчина умер во время уборки снега
На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры