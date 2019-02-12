В Саратове ищут убийцу мужчины на проспекте 50 лет Октября
Тело нашел хозяин гаража недалеко от налоговой инспекции
Изменить размер текста:
Недалеко от налоговой инспекции Ленинского района, возле дома №110а по проспекту 50 лет Октября 10 февраля обнаружен труп мужчины.
Его нашел владелец одного из гаражей, расположенных рядом, и сообщил в полицию.
На теле мужчины найдены признаки насильственной смерти.
Следователи в Ленинском районе Саратова регионального СУ СКР возбудили уголовное дело об убийстве.
Совместно с полицейскими они устанавливают личность погибшего и разыскивают злоумышленника.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU