В Саратове ищут убийцу мужчины на проспекте 50 лет Октября

12 Февр. 09:51 2019-02-12T10:03:52+03:00

Тело нашел хозяин гаража недалеко от налоговой инспекции

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Недалеко от налоговой инспекции Ленинского района, возле дома №110а по проспекту 50 лет Октября 10 февраля обнаружен труп мужчины.

Его нашел владелец одного из гаражей, расположенных рядом, и сообщил в полицию.

На теле мужчины найдены признаки насильственной смерти.

Следователи в Ленинском районе Саратова регионального СУ СКР возбудили уголовное дело об убийстве.

Совместно с полицейскими они устанавливают личность погибшего и разыскивают злоумышленника.

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ИСТОЧНИК KP.RU