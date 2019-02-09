Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в убийстве в Саратове

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-09T12:35:47+03:00

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Полиция официально опубликовала объявление о розыске мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, уголовное дело в отношении 59-летнего Сергея Леонова находится в производстве СУ СКР.

Обнародованы приметы разыскиваемого: не вид 55-60 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы русые, короткие, нос большой широкий, немного свернут вправо, на подбородке ямочка.

Из особых примет — шрам на животе длиной 15 см, оставшийся после операции по удалению аппендикса. Шрам круглой формы имеется также на шее. Из-за перелома полностью не выпрямляется мизинец на левой руке. Мужчина носит очки, разговаривает тихим глухим голосом, речь ясная, хотя и замедленная.

Может быть одет в черную куртку с капюшоном и синие джинсы.

Известно, что он общителен и легко входит в доверие к людям особенно, пожилым женщинам.

- Убедительная просьба: всем, кому что-либо известно о настоящем местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам в Саратове 8(8452) 74-13-33, 99-46-21, 99-49-18, 8-999-753-53-62, 8-927-151-00-55, 8-960-350-49-66, а также по телефону 102 или в ближайший отдел полиции, — сообщили в ГУ МВД.

Напомним, мужчину считают причастным к убийству Лилии Макаровой в доме на 8-м Вокзальном проезде. Там был найден еще один труп.

ИСТОЧНИК KP.RU