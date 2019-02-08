Михаил Исаев потребовал УК Саратова чистить крыши

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-08T16:13:42+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев выступил с обращением к горожанам по поводу очистки крыш.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ранее Исаев уже призывал руководителей управляющих организаций уделить особое внимание очистке не только входных групп и дворовых территорий от снега и наледи, но и крыш, особенно скатных.

- Многие откликнулись, другие — проигнорировали, хотя стоит напомнить, что это прямая обязанность собственников помещений или компании, занимающейся содержанием имущества, — напомнил Исаев.

Он заявил, что муниципальные инспекторы ежедневно проверяют сотни дворов и крыш, выписывают предписания управляющим компаниям. С ноября прошлого года до 7 февраля было осмотрено более 12 тыс. дворов и выдано более 8 тыс. предписаний, из которых более 2,8 тыс. — по крышам. Для принятия мер к нерадивым УК, составляются обращения в Госжилинспекцию.

- В связи с погодными условиями (обильные снегопады и последующая оттепель) ситуация в этой сфере обострилась. На территории города зафиксировано несколько обрушений кровли. Часть этих домов уже расселены, но были и те, которые признаны аварийными, и за ними не был обеспечен должный уход. Приходят в упадок и дома, где УК отсутствуют. Поэтому я еще раз обращаюсь к руководителям управляющих организаций и собственникам помещений: помните о необходимости содержания вверенного имущества в таком состоянии, чтобы это не угрожало жизни и здоровью граждан. Это не просто юридическая норма – это жизнь и здоровье саратовцев! Кроме того, я обращаю внимание жителей на необходимость контроля не только со стороны специализированных организаций, но и общественности: обращайтесь в ГЖИ и сообщайте о неудовлетворительном состоянии придомовой территории по телефонам ЕДДС, — заявил глава Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU