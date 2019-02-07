В Саратове рухнула крыша дома рядом с Гарантийным фондом области

В Саратове рухнула крыша третьего дома за сегодняшний день, 7 февраля.

Как сообщили очевидцы «КП-Саратов», это случилось в доме на улице Краевая, в районе автовокзала. Рядом располагаются Областной бизнес-инкубатор, Фонд венчурного кредитования и Гарантийный фонд Саратовской области.

На этот раз жертвой снега стал также жилой дом. Он был построен в 1971 году, но до сих пор не признан аварийным.

Обрушившаяся крыша дома на Краевой. Фото "Пятого" канала

По словам жителей, снег уже продавил крышу и рухнул на чердак. Обломками был перебит электрический кабель, поэтому часть жильцов осталась без света, а самое главное — без отопления, так как дом не подключен к системе центрального отопления.

В опасениях за свою жизнь многие жильцы вынуждены были выйти на улицу, когда начала проваливаться крыша и сыпаться кирпичи. Сейчас на месте работают сотрудники областной службы спасения.

У двухэтажного дома на Краевой частично обрушилась кровля. Фото "Пятого" канала

- Двухэтажный дом на несколько квартир. Сегодня поступило сообщение о частичном обрушении кровли. Пострадавших нет, — рассказал «КП-Саратов» Юрий Юрин, руководитель областной службы спасения.

Напомним, сегодня в Саратове — день рухнувших крыш.

Утром рухнула крыша дома на Радищева. Старинное здание, известное как дом генерала Деникина, памятник архитектуры 19 века. В двухэтажном здании помимо кровли обвалилась также часть фасада. Кирпичи и балки перегородили выход из магазина на первом этаже, поэтому спасателям пришлось вызволять продавщицу, а также женщину, которая проживала на втором этаже.

Дом на Радищева с обвалившейся крышейФото: Дарья Вострикова

Позже поступило сообщение о доме на Мельничной улице. Там без крыши остался аварийный дом, на улице оказались несколько человек, которые вынуждены были перебраться к родственникам.

В соцсетях жители Саратова предполагают, что могут обрушиться еще несколько крыш. В центре города немало старинных домов, которые несут историческую или архитектурную ценность, но на деле обветшали до предела. При этом продолжает сохраняться относительно теплая погода, что приводит к подтаиванию и утяжелению снежных сугробов, которые скопились за зиму.

На Радищева в Саратове обвалилась кровля жилого домаФото: Дарья Вострикова

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