2019-02-07T21:26:24+03:00
Происшествия

В Саратове рухнула крыша дома рядом с Гарантийным фондом области

Это третье обрушение из-за снега за день
Ольга МуравлёваЕкатерина Семенова
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Жители дома на Краевой живут теперь без света и отопления. Фото "Пятого" каналаЖители дома на Краевой живут теперь без света и отопления. Фото "Пятого" канала
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В Саратове рухнула крыша третьего дома за сегодняшний день, 7 февраля.

Как сообщили очевидцы «КП-Саратов», это случилось в доме на улице Краевая, в районе автовокзала. Рядом располагаются Областной бизнес-инкубатор, Фонд венчурного кредитования и Гарантийный фонд Саратовской области.

На этот раз жертвой снега стал также жилой дом. Он был построен в 1971 году, но до сих пор не признан аварийным.

Обрушившаяся крыша дома на Краевой. Фото "Пятого" канала

Обрушившаяся крыша дома на Краевой. Фото "Пятого" канала

По словам жителей, снег уже продавил крышу и рухнул на чердак. Обломками был перебит электрический кабель, поэтому часть жильцов осталась без света, а самое главное — без отопления, так как дом не подключен к системе центрального отопления.

В опасениях за свою жизнь многие жильцы вынуждены были выйти на улицу, когда начала проваливаться крыша и сыпаться кирпичи. Сейчас на месте работают сотрудники областной службы спасения.

У двухэтажного дома на Краевой частично обрушилась кровля. Фото "Пятого" канала

У двухэтажного дома на Краевой частично обрушилась кровля. Фото "Пятого" канала

- Двухэтажный дом на несколько квартир. Сегодня поступило сообщение о частичном обрушении кровли. Пострадавших нет, — рассказал «КП-Саратов» Юрий Юрин, руководитель областной службы спасения.

Напомним, сегодня в Саратове — день рухнувших крыш.

Утром рухнула крыша дома на Радищева. Старинное здание, известное как дом генерала Деникина, памятник архитектуры 19 века. В двухэтажном здании помимо кровли обвалилась также часть фасада. Кирпичи и балки перегородили выход из магазина на первом этаже, поэтому спасателям пришлось вызволять продавщицу, а также женщину, которая проживала на втором этаже.

Дом на Радищева с обвалившейся крышей Фото: Дарья Вострикова

Дом на Радищева с обвалившейся крышейФото: Дарья Вострикова

Позже поступило сообщение о доме на Мельничной улице. Там без крыши остался аварийный дом, на улице оказались несколько человек, которые вынуждены были перебраться к родственникам.

В соцсетях жители Саратова предполагают, что могут обрушиться еще несколько крыш. В центре города немало старинных домов, которые несут историческую или архитектурную ценность, но на деле обветшали до предела. При этом продолжает сохраняться относительно теплая погода, что приводит к подтаиванию и утяжелению снежных сугробов, которые скопились за зиму.

На Радищева в Саратове обвалилась кровля жилого дома Фото: Дарья Вострикова

На Радищева в Саратове обвалилась кровля жилого домаФото: Дарья Вострикова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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