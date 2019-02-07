В Саратове рухнула крыша дома рядом с Гарантийным фондом области
В Саратове рухнула крыша третьего дома за сегодняшний день, 7 февраля.
Как сообщили очевидцы «КП-Саратов», это случилось в доме на улице Краевая, в районе автовокзала. Рядом располагаются Областной бизнес-инкубатор, Фонд венчурного кредитования и Гарантийный фонд Саратовской области.
На этот раз жертвой снега стал также жилой дом. Он был построен в 1971 году, но до сих пор не признан аварийным.
Обрушившаяся крыша дома на Краевой. Фото "Пятого" канала
По словам жителей, снег уже продавил крышу и рухнул на чердак. Обломками был перебит электрический кабель, поэтому часть жильцов осталась без света, а самое главное — без отопления, так как дом не подключен к системе центрального отопления.
В опасениях за свою жизнь многие жильцы вынуждены были выйти на улицу, когда начала проваливаться крыша и сыпаться кирпичи. Сейчас на месте работают сотрудники областной службы спасения.
У двухэтажного дома на Краевой частично обрушилась кровля. Фото "Пятого" канала
- Двухэтажный дом на несколько квартир. Сегодня поступило сообщение о частичном обрушении кровли. Пострадавших нет, — рассказал «КП-Саратов» Юрий Юрин, руководитель областной службы спасения.
Напомним, сегодня в Саратове — день рухнувших крыш.
Утром рухнула крыша дома на Радищева. Старинное здание, известное как дом генерала Деникина, памятник архитектуры 19 века. В двухэтажном здании помимо кровли обвалилась также часть фасада. Кирпичи и балки перегородили выход из магазина на первом этаже, поэтому спасателям пришлось вызволять продавщицу, а также женщину, которая проживала на втором этаже.
Дом на Радищева с обвалившейся крышейФото: Дарья Вострикова
Позже поступило сообщение о доме на Мельничной улице. Там без крыши остался аварийный дом, на улице оказались несколько человек, которые вынуждены были перебраться к родственникам.
В соцсетях жители Саратова предполагают, что могут обрушиться еще несколько крыш. В центре города немало старинных домов, которые несут историческую или архитектурную ценность, но на деле обветшали до предела. При этом продолжает сохраняться относительно теплая погода, что приводит к подтаиванию и утяжелению снежных сугробов, которые скопились за зиму.
На Радищева в Саратове обвалилась кровля жилого домаФото: Дарья Вострикова
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ИСТОЧНИК KP.RU