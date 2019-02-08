2019-02-08T16:10:27+03:00
Общество

Панков: Такие проекты Володина, как онкоцентр, для нашей области - огромный шаг вперёд

Депутат уверен, что в любом регионе такой проект оторвут с руками
Дарья Вострикова
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Депутат Госдумы Никоалй Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов» о социальном блоке области.

- Социальный блок области - это огромный фронт работ, курировать который одному человеку сложно. Говорил об этом не раз, что надо разделить ответственность. Чтобы важные вопросы не выпадали из контроля. Такие проекты Володина, как онкоцентр, для нашей области - огромный шаг вперёд. Но даже по нему соцблок упускает вопрос с проектной документацией. Хотя заявляли, что все на контроле. А по документам - совсем другое.Что тянете, чтобы область потеряла жизненно важный людям проект? Да его в любом регионе с руками оторвут, но вам за это жители спасибо не скажут.

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Сюда же добавлю о состоянии школ и детских садов в области. Губернатор поручал проверить состояние зданий, но кто и как выполняет поручение? Должна быть персональная ответственность, считаю. Чтобы не рушились крыши от снега, как в детсаду в Пугачевском районе. И не отсыревали здания от талой воды, как школа в Воскресенском. Буду на постоянной связи с пострадавшими и главами районов, — сказал Панков.

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Панков: Отсутствие проектной документации может привести к срыву строительства онкоцентра

Депутат считает это недоработкой руководителей социального блока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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