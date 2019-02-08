Панков: Отсутствие проектной документации может привести к срыву строительства онкоцентра

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-08T15:05:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас вызывает обеспокоенность отсутствие проектной документации на строительство современного онкологического центра на территории города Саратова.

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Саратовской области предусмотрено выделение 4 млрд 100 млн рублей на строительство современного онкологического центра на территории Саратова. Реализация проекта рассчитана на три года.

Председателем Государственной думы Вячеславом Володиным дано поручение председателю комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрию Морозову сопровождать реализацию данного проекта на территории региона.

Из докладной записки председателя комитета Государственной думы по охране здоровья на имя председателя Государственной думы следует, что в связи с отсутствием утвержденной проектной документации включение строительства современного онкологического центра на территории города Саратова в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов будет осуществлено с установлением ограничения на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области на софинансирование расходов по строительству онкологического центра. Ограничение будет отменено только после представления органами власти Саратовской области проектной документации в установленном порядке.

По мнению депутата Государственной думы Николая Панкова, эта недоработка руководителей социального блока правительства Саратовской области может привести к угрозе срыва начала реализации проекта и возвращению выделенных средств в федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU