Перед митингом в Саратове почистили Театральную площадь
В Саратове активно чистят Театральную площадь.
Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», уже сейчас главная площадь города практически избавлена от сугробов.
.Фото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
По всему периметру Театральной площади ездит трактор, который убирает снег, а в дальнейшем его вывозят.
Ранее в приложении «Яндекс-Пробки» участники дорожного движения, взбешенными многокилометровыми 10-балльными пробками, начали планировать стихийный митинг. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта грозили организовать некий флешмоб и выйти на Театральную площадь, чтобы выразить протест работе властей.
Скрин Яндекс.Карты
При этом многие заявляли, что возьмут с собой лопаты, чтобы совместить митинг с уборкой снега.
В Саратове расчистили Театральную площадь.
ИСТОЧНИК KP.RU