Перед митингом в Саратове почистили Театральную площадь

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-01T14:58:14+03:00

Автомобилисты грозились сами выйти туда с лопатами

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В Саратове активно чистят Театральную площадь.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», уже сейчас главная площадь города практически избавлена от сугробов.

Фото: Александр Уриевский

По всему периметру Театральной площади ездит трактор, который убирает снег, а в дальнейшем его вывозят.

Ранее в приложении «Яндекс-Пробки» участники дорожного движения, взбешенными многокилометровыми 10-балльными пробками, начали планировать стихийный митинг. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта грозили организовать некий флешмоб и выйти на Театральную площадь, чтобы выразить протест работе властей.

Скрин Яндекс.Карты

При этом многие заявляли, что возьмут с собой лопаты, чтобы совместить митинг с уборкой снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689521" frameborder="0"></iframe> В Саратове расчистили Театральную площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU