В селе Идолга местные жители вместе с пожарными помогали тушить горящий дом

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-06T13:52:50+03:00

Огнеборцам приходилось несколько раз ездить за водой в соседние села [видео]

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Пожар в частном двухквартирном доме на улице Центральная села Идолга Татищевского района вспыхнул вечером 5 февраля. Сообщение об этом на пульт МЧС райцентра Татищева поступило в 19:57.

Местные жители всем селом пытались бороться с огнем, который быстро охватил постройку и перекинулся на соседний дом. Приехавшие пожарные — 13 человек на четырех машинах, в том числе из войсковой части и постарались не допустить распространения огня.

Жители отметили, что пожарные машины вынуждены были уезжать в соседние села, чтобы повторно залить воду.

- Раньше колонки по улице стояли или колодцы были, а сейчас и вода в кране не всегда, — сообщили местные жители.

- При тушении пожара для бесперебойной подачи воды был организован подвоз воды с трех источников (ближайший водоисточник — водонапорная башня на местной птицефабрике в 1 км от места пожара, также поочередно огнеборцы ездили заправляться водой в ЗАТО Светлый и в Татищево). В 20:40 пожар был локализован, — пояснили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 175 кв. м. Один из тушивших пожар местных жителей, 28-летний мужчина, был госпитализирован с ожогами рук. Позднее его отпустили из ожогового центра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690325" frameborder="0"></iframe> Пожар в селе Идолга.

ИСТОЧНИК KP.RU