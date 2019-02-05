В Саратове прокуратура проверит утечку газа в пабе
Если основания будут, то прокурор примет меры
Agger’s pubФото: Ольга Муравлёва
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В Волжском районе Саратова пройдет проверка по факту утечки газа из неисправного баллона в кафе Agger’s pub.
- Будут выяснены обстоятельства происшествия и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность заведения, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Если основания будут, то прокурор примет меры.
Напомним, ЧП случилось вчера вечером, 4 февраля. Спасатели вывели гостей из кафе, а баллон вывезли в безопасное место. Никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU