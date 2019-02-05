2019-02-05T11:21:51+03:00
Происшествия

Дело о поджоге участниц квеста «Портной» в Саратове передано в суд

Организатор и актеры признали свою вину
Екатерина Семенова
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Дело об опасном квесте «Портной» в Саратове передано в суд.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, завершено расследование дела в отношении организаторов экстремальной игры. Их обвинили в оказании услуг, опасных для жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, ЧП случилось в июле 2017 года. Предприниматель организовал квест «Портной» в нежилом помещении в Кировском районе. По сценарию пятерых участниц заперли в макете автомобиля и подожгли. Для этого двое актеров 22 и 25 лет направили на них пламя.

Одна из девушек получила ожоги средней тяжести, а четверо других — более легкие травмы без вреда здоровью.

После этого квест «Портной» был закрыт.

Предприниматель и двое актеров признали свою вину. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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