2019-01-16T13:46:49+03:00
Происшествия

Организаторов квеста «Портной» в Саратове отправили под суд

Из-за них в горящей машине пострадали пять участниц
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов квеста.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, дело возбудили после того, как участники игры получили травмы.

Речь идет о квесте «Портной», которые проходил 8 июля 2017 года. По сценарию пять девушек-игроков сидели в горящем автомобиле. В результате одна из девушек получила ожоги, а остальные участницы — травмы средней тяжести.

26-летнему организатору квеста, а также 22 и 25-летним актерам предъявлено обвинение. Они признали свою вину полностью.

Дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.

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