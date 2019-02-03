«Протон-Саратов» проиграл очередной матч российской Суперлиги
Для выяснения победителя понадобилось 5 партий
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Саратовский женский волейбольный клуб «Протон-Саратов» проиграл дома «Динамо» из Краснодара.
Счет в партиях 2:3 (25:21, 22:25, 23:25, 25:23, 14:16)
Несмотря на упорное сопротивление подопечных Юрия Маричева, команда снова проиграла в последней пятой партии. «Протон-Саратов» - единственная команда в Суперлиге, которая с начала сезона не выиграла ни одного матча.
Следующая игра у «Протона-Саратов» пройдет 9 февраля на выезде, в Калининграде, против одного из лидеров Суперлиги - местного «Локомотива».
ИСТОЧНИК KP.RU