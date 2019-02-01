Что делать саратовцам, если в платежке появилась графа «за вывоз снега»
Начальник Государственной жилищной инспекции Саратовской области Сергей Вербин прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» факты появления в платежках за ЖКУ графы «за вывоз снега» или «за очистку крыши»
По его словам, есть два пути появления таких строчек в платежках. Чаще всего, это делается незаконно. В таком случае надо обращаться в ГЖИ.
- В платежках эти услуги заложены в содержании жилья. Оно рассчитывается из средних величин, когда управляющая компания на год составляет свою смету. Примерно представляя, сколько будет затрат в этой графе в части очистки кровель и вывоза снега.
Эта зима аномальная, в плане выпавшего снега, возможно, заложенных денег действительно не хватает. И УК включает отдельно такие строчки в платежки. Но для того, чтобы эти строчки появились в платежном документе законно, должно быть решение общего собрания собственников жилья, — пояснил начальник ГЖИ.
По словам Вербина, управляющая компания должна провести собрание, вынести вопрос об этих платежах на обсуждение, и большинство собственников должны проголосовать за включение этих строчек в платежку. Жильцам должно быть понятно, что объективно затраты выросли – снег вывозили, чистили крышу, зачищали двор не 3-4 раза за зиму, как обычно, а 7 или 8 раз. Если собственники жилья за это проголосовали и решение собрания оформлено протоколом, только тогда эти суммы можно вносить в платежку.
- Если строчки появляются там по прихоти УК, ТСЖ, ЖСК, а собрания не было – то это незаконно. У нас такие случаи есть, за зиму 2017-2018, если не ошибаюсь, около десятка таких обращений. Мы, когда выясняли в ходе проверок, что УК внесла строчки в платежку самовольно, заставляли делать перерасчет, деньги жителям возвращали.
Чаще всего управляющие компании включают эти строчки в платежки самовольно, без решения собрания. В этих случаях обращаться нужно к нам, в Государственную жилищную инспекцию. Мы проведем проверку и, если выяснится факт нарушения закона, собственникам жилья без проблем будет сделан перерасчет, — рассказал Сергей Вербин.
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ИСТОЧНИК KP.RU