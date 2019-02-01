2019-02-01T13:59:04+03:00
Общество

Саратовцам начали приходить платежки за «вывоз снега»

За январь потребовали оплатить 145 рублей
Екатерина Семенова
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Житель Саратова опубликовал в соцсети фотографию платежки, где появилась необычная графа «вывоз снега».

Пост размещен анонимно в группе «Саратов онлайн». Причем не указан адрес дома.

За 37,1 кв. м квартиры жильцу начислили 145 рублей в январе. Также сделано доначисление за декабрь — 105 рублей. Это выше, чем за вывоз мусора — 139 рублей.

В комментариях участники группы возмутились данным фактом. Многие уверены, что собирать деньги за вывоз снега незаконно и это должно входить в графу «содержание жилья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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