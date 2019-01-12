2019-01-12T13:49:28+03:00
Общество

Дети Солнечного-2 хотят ходить в новую школу «Аврора»

По словам собравшихся, им мешает это сделать депутат Бондаренко с затягиванием открытия учебного заведения
Екатерина Семенова
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Собравшиеся с плакатами «#аврора»Собравшиеся с плакатами «#аврора»Фото: Екатерина Семенова
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В поселке Солнечный-2 сегодня, 12 января, прошло собрание родителей учеников школы «Аврора» и депутата облдумы Николая Бондаренко. Жители обвиняют его в затягивании открытия учебного заведения, тогда как дети уже могли ходить на уроки.

- Вы копали под школу и прекрасно знали, что кредит под залог бассейна «Саратов» брали именно для этой школы, — заявили возмущенные жители.

Бондаренко в ответ на это сказал, что считает преступлением закладывать муниципальную собственность.

Однако одна из местных жительниц высказала, что если Бондаренко не был готов выделить средства из своего кармана, то нужно было искать другие средства.

Напомним, средства на строительство школы в размере 787 млн рублей были добыты из фонда правительства РФ благодаря усилиям спикера ГД Вячеслава Володина, он также и инициировал создание учебного заведения.

- Если вы не можете помочь, то хотя бы не мешайте, — заявила Татьяна Никитина, одна из местных активисток.

На этих словах 50 собравшихся начали скандировать «Не мешайте!».

В итоге Бондаренко заявил, что готов написать еще одно заявление в УФАС, чтобы разобраться, а существующее отзовется из УФАС по массовой просьбе жителей.

Когда депутат ушел, жители сфотографировались с плакатами, на которых было написано «#аврора», а дети скандировали: «Мы хотим в школу!».

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