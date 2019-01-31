Игорю Комарову показали работу школьных карт в Школе нового века в Энгельсе

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-31T13:33:51+03:00

Во время визита уроки не прекращались

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В Саратовской области сегодня работает новый полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первым делом он посетил военную авиабазу в Энгельсе, где осмотрел летный городок и музей дальней авиации.

После этого он, в сопровождении губернатора Валерия Радаева, главы района Александра Стрелюхина, министра образования Ирины Седовой и главного федерального инспектора области Марины Алешиной приехал в Школу нового века на улице Лесозаводская в Энгельсе.

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Эта школа в районе Шуровой горы на 1100 мест построена при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина на месте старой школы 14, где обучалось 450 человек. Стройку завершили с опережением сроков, всего за 8 месяцев, уже 10 сентября 2018 года здесь начались занятия.

Полпреду показали учебные и компьютерные классы, где преподают робототехнику, бассейн с шестью дорожками, библиотеку, два спортзала, кабинеты начальной школы, столовую, актовый зал, игровую комнату и комнату отдыха.

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Последним пунктом осмотра стал музей «Энгельс — город героический», посвященный в основном локальным войнам.

Сегодня в школе учатся 933 ребенка, в момент визита зампреда в школе продолжались уроки. Директор школы Ольга Егорова заявила, что это не просто школа, настоящий образовательный центр.

Также Ирина Седова продемонстрировала полпреду работу системы школьных карт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689243" frameborder="0"></iframe> Игорь Комаров посетил Школу нового века в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU