Игорю Комарову показали работу школьных карт в Школе нового века в Энгельсе
В Саратовской области сегодня работает новый полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первым делом он посетил военную авиабазу в Энгельсе, где осмотрел летный городок и музей дальней авиации.
После этого он, в сопровождении губернатора Валерия Радаева, главы района Александра Стрелюхина, министра образования Ирины Седовой и главного федерального инспектора области Марины Алешиной приехал в Школу нового века на улице Лесозаводская в Энгельсе.
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Эта школа в районе Шуровой горы на 1100 мест построена при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина на месте старой школы 14, где обучалось 450 человек. Стройку завершили с опережением сроков, всего за 8 месяцев, уже 10 сентября 2018 года здесь начались занятия.
Полпреду показали учебные и компьютерные классы, где преподают робототехнику, бассейн с шестью дорожками, библиотеку, два спортзала, кабинеты начальной школы, столовую, актовый зал, игровую комнату и комнату отдыха.
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Последним пунктом осмотра стал музей «Энгельс — город героический», посвященный в основном локальным войнам.
Сегодня в школе учатся 933 ребенка, в момент визита зампреда в школе продолжались уроки. Директор школы Ольга Егорова заявила, что это не просто школа, настоящий образовательный центр.
Также Ирина Седова продемонстрировала полпреду работу системы школьных карт.
Игорь Комаров посетил Школу нового века в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU