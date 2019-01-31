Во время визита в Энгельс выяснилось, что новый полпред родился в Летном городке
В Саратовскую область с визитом 31 января прибыл полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Он побывал на территории Энгельсской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии. Выяснилось, что он родился в семье военнослужащих и первые годы жил в Летном городке в Энгельсе.
Как стало известно «КП-Саратов», кроме посещения военной авиабазы и музея дальней авиации, полпред Игорь Комаров заехал в школу №15 и осмотрел законсервированный и разрушающийся Дом офицеров на территории летного городка.
В поездке его сопровождают глава Энгельсского района Александр Стрелюхин и министр образования области Ирина Седова.
ИСТОЧНИК KP.RU