Во время визита в Энгельс выяснилось, что новый полпред родился в Летном городке

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-31T13:12:51+03:00

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В Саратовскую область с визитом 31 января прибыл полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Он побывал на территории Энгельсской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии. Выяснилось, что он родился в семье военнослужащих и первые годы жил в Летном городке в Энгельсе.

Как стало известно «КП-Саратов», кроме посещения военной авиабазы и музея дальней авиации, полпред Игорь Комаров заехал в школу №15 и осмотрел законсервированный и разрушающийся Дом офицеров на территории летного городка.

В поездке его сопровождают глава Энгельсского района Александр Стрелюхин и министр образования области Ирина Седова.

ИСТОЧНИК KP.RU