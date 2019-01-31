Администрация: Дорогу в поселок Цветочный посыпали противогололедной смесью
Администрация Волжского района Саратова отреагировала на публикацию «КП-Саратов», что поселок Цветочный оказался отрезан от мира.
- Работы по очистке дорожного полотна на улице Исаева регулярно включаются в план-график МБУ «Служба благоустройства города», — говорится в комментарии.
Также сообщается, что после снегопада в ночь с 28 на 29 января рабочие не только убрали снег, но и обработали дорогу противогололедной смесью.
- Дополнительно сообщаем, что на некоторых участках работы по очистке дорожного полотна затруднены из-за припаркованного личного автотранспорта, — также подчеркнули в администрации.
Местные жители, впрочем, рассказали «КП-Саратов», что фактически в поселке нет парковок. Машины приходится ставить вдоль домов на проезжей части или на самой улице Исаева.
Напомним, ранее жители Цветочного пожаловались, что автомобили не могут подняться в гору, поэтому выезд из поселка крайне затруднен. В связи с этим горожане вынуждены бросать машины и идти пешком, с общественным транспортом также имеются проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU