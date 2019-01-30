Участники всероссийской конференции в Саратове отметили экстремальные условия уборки снега

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-30T09:44:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 29 января начала работу международная научно-практическая конференция «Современные подходы к диагностике автомобильных дорог»

Более ста участников из многих городов России, обсуждают в Саратове то, какими они видят дороги в будущем.

Открыл конференцию гендиректор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин. Он отметил, что присутствующие здесь специалисты собрались прежде всего для того, чтобы сделать дороги своей страны лучше.

- Собрались из разных регионов, где совершенно разное качество дорог. Например, у Мари Эл только 1% дорог соответствуют нормативным требованиям, а в Ямало-Ненецком округе - около 80%. Поэтому и начат национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы «подтянуть» все регионы хотя бы до среднего уровня, и потом, всем вместе двигаться дальше. Это хороший шанс для многих областей, — заметил Старыгин.

В первый день конференции обсуждали инновационные технологии, современные подходы к диагностике дорог, как поставить дороге точный «диагноз». А это, в свою очередь, самый верный подход ко всему «лечению», т.е. ремонту.

Кстати, заносы, сильный снег, и метель не испугали гостей из Москвы, Свердловска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Томска и др.городов .

-В Саратове мы встретили настоящую зиму. И то, как люди и техника в этих экстремальных условиях выкладываются, расчищая дороги, вызывает уважение, — отметили участники конференции.

За два года проекта «Безопасные и качественные дороги» Саратовская агломерация дважды входила в число лидеров проекта. За это время в здесь отремонтировано 288 объектов, общей протяженностью более 300 км.

ИСТОЧНИК KP.RU