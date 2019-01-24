В Саратовской области из-за снегопада нет доступа к селам в семи районах

СЕГОДНЯ 20:51 2019-01-24T20:51:36+03:00

На расчистку пока вышла не вся техника

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После начавшегося утром 24 января снегопада и метели в Саратовской области оказались отрезаны от цивилизации населенные пункты в семи районах. Информация об этом прозвучала вечером на экстренном совещании с главами районов области в режиме видеоконференцсвязи, которое провел зампредседателя регионального правительства Роман Бусаргин.

Есть проблемы с доступом к ряду населенных пунктов в Балашовском, Красноармейском, Краснокутском, Новоузенском, Воскресенском, Ртищевском и Федоровском районах.

- Обеспечен проезд по всем региональным трассам, на расчистке задействовано более 370 единиц техники. Ожидается, что к утру снегопад на территории области прекратится. После этого на расчистку дорог выйдет вся имеющаяся техника и привлеченные силы местных предпринимателей. В настоящее время работам по расчистке препятствуют нулевая видимость, сильный снег и метель, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Николай Чуриков.

Бусаргин потребовал приступить к незамедлительной расчистке дорог сразу после окончания снегопада. Первоочередное внимание уделят дорогам, по которым осуществляется движение общественного транспорта, очистке крыш объектов соцсферы. Только после этого займутся расчисткой тротуаров и дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

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