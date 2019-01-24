В школах Энгельса 25 января отменены занятия

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-24T15:25:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет по образованию администрации Энгельсского района сообщил, что из-за сильного снегопада и метели отменяются занятия во всех классах школ.

- В соответствии с постановлением губернатора Саратовской области от 5 февраля 2002 года №27 «О мерах по предупреждению эпидемии гриппа в Саратовской области» и в связи с усилением неблагоприятных погодных условий (снегопад, сильный порывистый ветер, метель) 25 января 2019 года отменяются занятия для обучающихся 1–11 классов, — сообщили в администрации.

Там напомнили, что при отмене занятий предусматривается возможность использования дистанционных образовательных технологий и интернета.