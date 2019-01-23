2019-01-23T12:57:03+03:00
Общество

Прощание с Галиной Муштой пройдет 24 января в ДК «Россия»

Начало церемонии в 11:00
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Прощание с многолетним председателем Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил Ленинского района Саратова Галиной Андреевной Муштой пройдет 24 января.

Начало церемонии в 11:00, прощание пройдет в ДК «Россия» на 3-й Дачной.

Напомним, общественница и ветеран Великой Отечественной войны умерла 22 января в возрасте 96 лет.

Галина Мушта родилась 18 августа 1922 года. Она ушла на фронт в 1942 году добровольцем, а после войны работала преподавателем.

В 2010 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Саратова. Галина Мушта вела активную общественную деятельность, в частности, по ее инициативе в Заводском районе был установлен памятник защитникам саратовского неба.

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