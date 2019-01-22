Дело о столкновении поезда с автобусом под Озинками направлено в суд

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-22T10:59:31+03:00

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Полиция направила в суд уголовное дело по факту столкновения поезда с автобусом.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», автокатастрофа произошла 17 ноября в Озинском районе.

Около 12 часов дня автобус Kassbohrer выехал на железнодорожный переезд на красный свет. При этом приближающийся поезд подавал звуковые сигналы.

В результате столкновения погибли пять пассажиров — все граждане Узбекистана.

16 января выжившему в аварии водителю автобуса было предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд.

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После этого будет принято прокурорское решение

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