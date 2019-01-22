2019-01-22T10:50:40+03:00
Происшествия

Руководство саратовской школы запретило сообщать об обрушении потолка

Администрация Заводского района уверена, что угрозы для жизни учеников нет
Екатерина Семенова
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В школе №78 В Заводском районе Саратова обрушился потолок.

Об этом «КП-Саратов» сообщили очевидцы в группе «Заводской Online Саратов».

По предположению жителей, потолок на втором этаже здания на Огородной, 173 мог развалиться от сырости.

- Также в нескольких кабинетах отсырели стены. Нам сказали, чтобы это никто не фотографировал, так как это предательство школы, и не нужно поднимать панику. Думаю, они не хотят видеться с проверочной комиссией, — сообщил анонимный участник группы.

Администрация Заводского района дала официальный комментарий по данному факту. Была проведена выездная проверка, которая установила, что здание построили в 1954 году, оно является объектом культурного наследия. Капитального ремонта сделано не было.

- В кровле здания в силу ветхости образовались незначительные технологические отверстия, вследствие которых 21 января 2019 произошло повреждение потолочного покрытия рекреации второго этажа. Угрозы для жизни и здоровья участников образовательного процесса отсутствует, — заявили в администрации.

При этом сообщается, что в 2019 году предусмотрен капремонт кровли на сумму 1,66 млн рублей.

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