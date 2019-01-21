Мэрия Саратова: Все маршруты общественного транспорта ходят

СЕГОДНЯ 08:59 2019-01-21T09:06:15+03:00

Жалоб на работу автобусов не поступало

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Мэрия Саратова сообщает, что все маршруты общественного транспорта находятся в движении.

Однако, как пояснили «КП-Саратов» в администрации, имелись перебои в работе трамваев.

С утра в Саратове стоят трамваи маршрутов №3, 9, 10 и 11.

В 7:28 вагоны трамвая № 3 встали на Молодежном проезде по причине неисправной контактной сети, на место оперативно выехала бригада ремонтников под руководством главного инженера «Саратовгорлектротранспорта», сейчас движение составов возобновлено.

Трамваи 11 маршрута также прерывали движение в 7:40, но уже в 8.20 все неисправности были устранены, и сейчас вагон снова на ходу.

Скопление трамваев 9 и 10 маршрута наблюдалось в 7:56 в районе улиц Рахова и Вавилова, движение вагонов было возобновлено в 8:35.

Автобусы в городе ходят исправно, на линии около 900 машин большой и малой вместимости. Увеличен подвижной состав маршрута № 46 в связи со вчерашними перебоями в работе трамвая № 6. В данный момент жалоб на работу автобусов на «горячую линию» не поступало.

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