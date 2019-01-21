2019-01-21T09:06:15+03:00
Общество

Мэрия Саратова: Все маршруты общественного транспорта ходят

Жалоб на работу автобусов не поступало
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэрия Саратова сообщает, что все маршруты общественного транспорта находятся в движении.

Однако, как пояснили «КП-Саратов» в администрации, имелись перебои в работе трамваев.

С утра в Саратове стоят трамваи маршрутов №3, 9, 10 и 11.

В 7:28 вагоны трамвая № 3 встали на Молодежном проезде по причине неисправной контактной сети, на место оперативно выехала бригада ремонтников под руководством главного инженера «Саратовгорлектротранспорта», сейчас движение составов возобновлено.

Трамваи 11 маршрута также прерывали движение в 7:40, но уже в 8.20 все неисправности были устранены, и сейчас вагон снова на ходу.

Скопление трамваев 9 и 10 маршрута наблюдалось в 7:56 в районе улиц Рахова и Вавилова, движение вагонов было возобновлено в 8:35.

Автобусы в городе ходят исправно, на линии около 900 машин большой и малой вместимости. Увеличен подвижной состав маршрута № 46 в связи со вчерашними перебоями в работе трамвая № 6. В данный момент жалоб на работу автобусов на «горячую линию» не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове прервано движение трех трамвайных маршрутов

В утренний час пик останавливались еще несколько маршрутов электротранспорта

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студент СГЮА стал лучшим саблистом на всероссийских соревнованиях
Пассажиры маршруток №4 и 5 в Саратове недовольны лишним сиденьем
В Озинках один посетитель кафе убил другого за занятый стул
Ландо отказался комментировать информацию о своем уходе из ОПы
ООО «КВС» реконструирует испытательную лабораторию ГСА
Под Саратовом рыбаки со всей страны соревновались за Кубок России
В Энгельсе пьяный рецидивист с ножом пытался ограбить девочку
Панков: Ландо скоро оставит пост председателя региональной Общественной палаты
Во вторник в Саратове завоют сирены
Саратовские самбисты завоевали золото и бронзу на Первенстве России
Пьяный мужчина ограбил ювелирный магазин в Ртищево
В Саратовском районе автомобиль попал под поезд по вине водителя. Подробности
Валерий Радаев передал районам 15 карет «скорой помощи» и 47 школьных автобусов
В Саратове на уборку улиц от снега вышли 500 машин
В Саратове в сугробе застрял автомобиль пьяного водителя [фото]
В Энгельсе по вине женщины-водителя произошло ДТП
На Губернском рынке трамвай сошел с рельсов
Финансовая поддержка малого бизнеса в Саратовской области вырастет в шесть раз
79-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Петровске
В Саратовской области сбили 11-летнего мальчика
В Саратовской области Lada Kalina врезалась в фуру с прицепом
МЧС предупреждает саратовцев о сильном снегопаде