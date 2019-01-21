2019-01-21T08:20:56+03:00
Происшествия

В Саратове прервано движение трех трамвайных маршрутов

В утренний час пик останавливались еще несколько маршрутов электротранспорта
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Прервано движение трамвая № 9 около остановки «Стрелка» в сторону Мирного переулка по причине неисправности вагона. Об этом сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети Вконтакте.

Также недавно прервано движение трамвайного маршрута №7 по ул. Азина.

С раннего утра остановлено движение маршрута № 5.

Временно прерывалось движение еще трамваев маршрутов №4 и №6, но их удалось возобновить.

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