В Саратовской области директора лесхоза будут судить за подкуп лесничего

СЕГОДНЯ 16:34 2019-01-18T16:34:51+03:00

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В Ртищеве Саратовской области СУ СКР завершило расследование уголовного дела по факту дачи взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, обвиняемый — 47-летний директор лесхоза.

По версии следствия, преступление было совершено в июле 2018 года. Главный лесничий в Аркадакском районе выявил незаконную рубку деревьев. Однако вместо того, чтобы сообщить в полицию, он пошел к директору лесхоза. Тот предложил ему за молчание взятку — 50 кубометров древесины. Дерево на сумму 65 550 рублей было передано лесничему в августе.

После задержания сотрудниками УФСБ директор лесхоза признал вину. Уголовное дело передано в прокуратуру, а позже будет направлено в суд.

В отношении лесничего также было заведено дело. В январе его признали виновным и оштрафовали на 550 тыс. рублей.