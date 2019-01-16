2019-01-16T11:32:07+03:00
Общество

Главный лесничий Аркадака попался на взятке соснами

Теперь он заплатит полумиллионный штраф
Екатерина Семенова
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Лесничий брал взятку соснамиЛесничий брал взятку соснамиФото: Екатерина Семенова
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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор 30-летнему Антону Бондаренко.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 30-летний мужчина являлся главным лесничим Аркадакского лесничества. Он был признан виновным в получении взятки.

В июле 2018 года Антон Бондаренко патрулировал лесничество и обнаружил незаконную вырубку деревьев. Однако вместо того, чтобы задержать нарушителей, он отправился к директору лесхоза, где ему предложили взятку за молчание.

За то, чтобы главный лесничий не сообщал о браконьерстве в правоохранительные органы, ему было обещано 50 кубометров сосны на сумму 65 550 рублей.

Незаконные действия злоумышленника выявили сотрудники УФСБ.

Во время следствия Бондаренко полностью возместил ущерб и признал вину.

Суд приговорил его к штрафу в размере 550 тыс. рублей и лишил права занимать ряд управляющих должностей на четыре года.

Уголовное дело в отношении директора лесхоза, который дал взятку лесничему, выделено в отдельное производство.

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