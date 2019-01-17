2019-01-17T10:47:20+03:00
Общество

Минздрав: Поликлинику №10 в Саратове не собираются продавать

В минздраве прокомментировали обращение возмущенных родителей
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В минздраве заверили, что о продаже поликлиники №10 в Саратове речи не идет.

В поликлинике №10 инфекционной больницы №6, которая расположена на перекрестке Волжской и Комсомольской (Комсомольская, 38/40) сложилась тяжелая, непредвиденная ситуация. Об этом корреспонденту КП-Саратов заявили в минздраве области.

- Там текут стояки, протекает крыша, расползаются полы, температура в помещении не превышает 16 градусов. В таких условиях детей лечить нельзя. Вся участковая служба оттуда временно переведена в поликлинику №3 на Московскую и Мичурина, — рассказали в министерстве.

Там заверили, что как только поликлинику на Волжской отремонтируют, туда снова въедут врачи, и ее будут использовать для организации и оказания медпомощи детям. Ни о какой продаже здания речи не идет. Также нет повода для заявлений о возможных увольнениях врачей и медработников. Все они переведены на Московскую, 40.

В здании бывшей детской инфекционной больницы №6 на Соборной, 23 будет открыто детское отделение областной психиатрической больницы, чтобы не возить детей на Алтынную гору. Сейчас идет передача здания от ведомства к ведомству.

Ранее на портале Change.org появилась петиция от имени родителей, которые водили детей в поликлинику №10 и инфекционную больницу №6.

Они призывают отменить присоединение инфекционной больницы №6 к больнице №5, а также перевод врачей из поликлиники №10 в №3. По мнению инициаторов петиции, эта реорганизация не отвечает интересам пациентов. Таким образом, здания медучреждений в центре города готовят к продаже. При этом в самой петиции говорится, что «по неподтвержденной (пока) информации, в здании поликлиники планируется открыть центр репродукции».

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