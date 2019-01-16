2019-01-16T16:55:18+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» снова оштрафовали за нарушения Положения Суперлиги

Общая сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей
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Решением директората Всероссийской федерации волейбола от 16 января, клуб «Протон-Саратов» оштрафован еще на 80 тысяч рублей. Это уже не первый штраф для клуба, который существует на финансирование из областного бюджета.

Штраф наложен в связи с отсутствием системы видеопросмотра, в том числе «для проверки касания блока и сетки». Эту систему клубы Суперлиги обязаны иметь в соответствии с Положением о чемпионате России.

Ранее саратовскую команду уже трижды штрафовали за отсутствие двух судейских планшетов с подключением к компьютеру главного судьи и электронному протоколу матча. Таким образом, только «Протон-Саратов» обязан выплатить Федерации 320 тысяч рублей. Крайний срок оплаты – 31 января.

Все четыре штрафа саратовская команда заработала во время домашних матчей.

Уже 20 января «Протон-Саратов» играет следующий, 13 тур Суперлиги на домашнем паркете.

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