2019-01-16T16:48:04+03:00
Спорт

Волейбольный «Протон-Саратов» снова проиграл

В этот раз очки на саратовской команде заработал «Сахалин»
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Саратовский волейбольный «Протон-Саратов» продолжает безрезультатные попытки обыграть хоть кого-нибудь в женской Суперлиге России. Сегодня, 16 января, подопечные Юрия Маричева в Южно-Сахалинске встречались в рамках 12 тура с местным «Сахалином».

Очередная игра закончилась поражением со счетом 3:1. В каждой из партий саратовская команда была близка к успеху, но взять смогла лишь одну — 25:23, 25:23, 24:26, 25:22.

Созданная наспех накануне чемпионата команда не смогла справиться с одним из не самых сильных клубов Суперлиги. «Протон-Саратов» — единственный клуб, не выигравший ни одной игры в Чемпионате.

Следующий матч предстоит сыграть 20 января перед своими болельщиками в против «Ленинградки». Команды уже встречались 12 декабря в Санкт-Петербурге и «Протон-Саратов» проиграл тот матч всухую — 3:0.

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