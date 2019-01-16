Радаев предупредил о новых сходах льда и снега с крыш

СЕГОДНЯ 07:57 2019-01-16T08:27:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области после снегопадов снежный покров достигает 64 см при нормативе в 22 см, по области — в среднем до 50 см, в Краснокутском районе — до 87 см.

Самая сложная ситуация по вывозу снега с территорий учреждений соцсферы сложилась в Воскресенском, Калининском, Марксовском, Озинском, Самойловском, Советском, Турковском районах и в Шиханах. Напомним, в Марксе и Новоузенске произошло обрушение кровли школ. Есть проблемы с доступностью сел для оперативных служб и подвозом школьников.

Об этом было заявлено в ходе прошедшего 15 января селекторного совещания губернатора с главами муниципальных районов по вопросам организации уборки территорий от снега и наледи.

Губернатор дал поручения зампредам и руководителям профильных министерств оказать содействие с техникой для уборки трасс и поселений в Питерском, Краснокутском и Озинском районах.

- Снегопады продолжатся, а вместе с ними идет потепление. А это — серьезная угроза новых сходов льда, — заявил Валерий Радаев.

В Саратове в день убирается от 90 до 120 крыш многоквартирных домов (убрано 40% — 1049, всего их — 3,4 тыс.).

По словам главы региона, поступают жалобы от горожан на дорожные пробки, нечищенные тротуары и дворы.

- На примере областного центра мы видим все недостатки работы коммунальных служб. Это недооценка своих возможностей на случай обильных осадков, несвоевременная мобилизация техники, плохое взаимодействие с управляющими компаниями и предприятиями–владельцами дорожной техники, — признал Радаев.

Он также дал поручение усилить контроль за газовым оборудованием жилых домов и соцобъектов на фоне произошедшего в Магнитогорске и Шахтах.