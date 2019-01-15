Прокуратура начала проверку рухнувшей кровли в школе Новоузенска
Ведомство оценит работу местных властей
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В Новоузенском районе Саратовской области прокуратура начала проверку по факту обрушения кровли школы.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве проверка проводится по требованию прокурора Сергея Филипенко.
По итогам будет оценены действия местной власти, которые обязаны проводить мониторинг состояния зданий социальных объектов. Также прокуратура проверит качество ремонта в школе.
В результате будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, в школе №8 от тяжести снега рухнула кровля. Пострадавших нет.