Прокуратура начала проверку рухнувшей кровли в школе Новоузенска

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-15T14:45:33+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области прокуратура начала проверку по факту обрушения кровли школы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве проверка проводится по требованию прокурора Сергея Филипенко.

По итогам будет оценены действия местной власти, которые обязаны проводить мониторинг состояния зданий социальных объектов. Также прокуратура проверит качество ремонта в школе.

В результате будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в школе №8 от тяжести снега рухнула кровля. Пострадавших нет.