В мэрии Саратова дали советы, что делать при падении сосулек на машины

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-15T10:41:22+03:00

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В мэрии Саратова напомнили, что делать, если вашу машину помяло упавшими сосульками или из-за протечки крыши испорчен ремонт в квартире.

Ответственность за последствия халатного отношения к обязанностям по содержанию крыши дома несет его владелец или управляющая компания.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей», предусмотрена материальная ответственность за причиненный ущерб. Самое главное, что нужно сделать, если снег или лед с крыши повредили имущество оценить размеры этого ущерба.

Последовательность действий такова:

1. Обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию о протечке крыши, повреждениях имущества и требованиями отремонтировать крышу. Заявление предоставляется в двух экземплярах, заверяется подписями, на одном необходимо сделать отметку о получении его управляющей организацией. Один экземпляр заявления отдается сотруднику управляющей компании, который расписывается в принятии заявки. После этого организация обязана в течение суток составить акт протечки и своевременно устранить протечку кровли согласно законодательству РФ.

2. Вместе с заявлением нужно сфотографировать чердак, кровлю с местами протечек, а также испорченое имущество.

3. Вызвать независимую оценочную компанию для выявления объемов ущерба и составления расчетов (сметы) последующего ремонта.

4. Составить претензию в управляющую компанию с требованием возместить ущерб имуществу, причиненный в результате протечки, с актом оценщиков и стоимостью услуг оценки (платежные квитанции). В случае, если компания не хочет принимать вашу претензию, отправляйте письмо с уведомлением на адрес управляющей организации.

5. В случае бездействия со стороны вашей управляющей компании рекомендуем обратиться в суд или районную прокуратуру. Требовать можно не только возмещения материального ущерба, но и возмещения вреда, нанесенного здоровью.

В случае нанесения ущерба автомобилю при чистке снега с крыши собственнику автомобиля необходимо обратиться за оценкой стоимости восстановительных работ в независимую специализированную организацию, которая занимается экспертизой, а затем с предварительной претензией в организацию, работники которой повредили машину. Если вопрос не решен в досудебном порядке, необходимо обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.