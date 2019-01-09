В субботу Саратов снова ожидает сильный снегопад

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:15:25+03:00

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Руководитель саратовского областного Гидрометцентра Михаил Болтухин прокомментировал погодные явления текущей зимы.

В Саратове за декабрь и первые дни января выпало 156 мм осадков, высота снежного покрова достигла 68 см. Это максимум для области. Для сравнения: в Хвалынском районе толщина снега составила 65 см, в Алгайском — 36 см, в Перелюбском — 33 см, в Озинском — 30 см.

- Такие погодные проявления в нашем регионе встречаются не чаще, чем один раз в тридцать лет. Подобное наблюдалось в 1956, 1986-87 годах, — отметил Михаил Болтухин.

На данный момент выпало 38% осадков от годовой нормы, при том что в среднем за зиму всего выпадает 30-40%.

При этом в ближайшие дни, уже с субботы, в область придет очередной южный циклон с сильными осадками. 12 января снежный покров вырастет еще примерно на 5–10 см.

Помимо этого усилится южный ветер, начнется метель.

Такая погода продержится минимум два дня.