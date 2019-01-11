Дольщики ЖСК «Южный» в Саратове поблагодарили Николая Панкова

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-11T16:09:31+03:00

Они уверены, что он помог выйти на финишную прямую в достройке дома

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В Саратове до конца года 2019 года должны ввести восемь проблемных многоэтажных домов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с первого в этом году заседания по проблемам обманутых дольщиков, такие слова прозвучали в докладе главы города Михаила Исаева.

По его словам, 72 дольщика ЖСК «Южный» на площади Орджоникидзе получат квартиры в других строящихся домах, поскольку сами дома ЖСК ещё не начали строится. 49 человек уже подтвердили свои права через суд, остальные находят в процессе.

На совещании дольщики поблагодарили депутата Государственной думы Николая Панкова, который курировал их проблемный ЖСК.

- Он помог выйти на финишную прямую, — заметили дольщики.

Окончательно решить все вопросы на этом проблемном объекте планируется к 1 июня 2019 года.