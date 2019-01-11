Дольщики ЖСК «Южный» в Саратове поблагодарили Николая Панкова
В Саратове до конца года 2019 года должны ввести восемь проблемных многоэтажных домов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с первого в этом году заседания по проблемам обманутых дольщиков, такие слова прозвучали в докладе главы города Михаила Исаева.
По его словам, 72 дольщика ЖСК «Южный» на площади Орджоникидзе получат квартиры в других строящихся домах, поскольку сами дома ЖСК ещё не начали строится. 49 человек уже подтвердили свои права через суд, остальные находят в процессе.
На совещании дольщики поблагодарили депутата Государственной думы Николая Панкова, который курировал их проблемный ЖСК.
- Он помог выйти на финишную прямую, — заметили дольщики.
Окончательно решить все вопросы на этом проблемном объекте планируется к 1 июня 2019 года.