2019-01-11T15:46:21+03:00
Общество

В 2019 году в Саратовской области планируется ввести 10 долгостроев

Часть проблемных объектов перешла с прошлого года
Екатерина Семенова
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В Саратове прошло первое в 2019 году совещание с обманутыми дольщикамиВ Саратове прошло первое в 2019 году совещание с обманутыми дольщикамиФото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области сегодня, 11 января, началось первое в этом году совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании губернатор Валерий Радаев заявил о планах в 2019 году ввести 10 долгостроев. Из них восемь будут достроены в Саратове и по одному в Энгельсе и Балаково.

При этом глава области напомнил, что в 2018 собирались достроить 15 объектов, а удалось лишь десять. Большинство в Саратове и только один — в Балакове.

- Эти дома переходящие, они ушли в 2019 год. По ним возникли дополнительные сложные организационные моменты, — пояснил губернатор.

Мэр Саратова Исаев начал доклад с благодарности строителям и инвесторам, а также депутатам Госдумы, которые курировали их дома. В общей сложности введено 28 тыс. кв. метров в проблемных домах.

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