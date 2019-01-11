В 2019 году в Саратовской области планируется ввести 10 долгостроев
В правительстве Саратовской области сегодня, 11 января, началось первое в этом году совещание с обманутыми дольщиками.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании губернатор Валерий Радаев заявил о планах в 2019 году ввести 10 долгостроев. Из них восемь будут достроены в Саратове и по одному в Энгельсе и Балаково.
При этом глава области напомнил, что в 2018 собирались достроить 15 объектов, а удалось лишь десять. Большинство в Саратове и только один — в Балакове.
- Эти дома переходящие, они ушли в 2019 год. По ним возникли дополнительные сложные организационные моменты, — пояснил губернатор.
Мэр Саратова Исаев начал доклад с благодарности строителям и инвесторам, а также депутатам Госдумы, которые курировали их дома. В общей сложности введено 28 тыс. кв. метров в проблемных домах.