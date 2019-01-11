В 2019 году в Саратовской области планируется ввести 10 долгостроев

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-11T15:46:21+03:00

В Саратове прошло первое в 2019 году совещание с обманутыми дольщиками Фото: Александр Уриевский

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В правительстве Саратовской области сегодня, 11 января, началось первое в этом году совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании губернатор Валерий Радаев заявил о планах в 2019 году ввести 10 долгостроев. Из них восемь будут достроены в Саратове и по одному в Энгельсе и Балаково.

При этом глава области напомнил, что в 2018 собирались достроить 15 объектов, а удалось лишь десять. Большинство в Саратове и только один — в Балакове.

- Эти дома переходящие, они ушли в 2019 год. По ним возникли дополнительные сложные организационные моменты, — пояснил губернатор.

Мэр Саратова Исаев начал доклад с благодарности строителям и инвесторам, а также депутатам Госдумы, которые курировали их дома. В общей сложности введено 28 тыс. кв. метров в проблемных домах.