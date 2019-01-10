Отключена вода в нескольких домах в центре Саратова

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:13:10+03:00

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В ООО «КВС» сообщили об очередном повреждении на городском водопроводе. На время устранения аварии отключат воду в домах на трех улицах Саратова.

- Для ликвидации повреждения на городских водопроводных сетях, сегодня, 10 января, изменены параметры холодного водоснабжения в домах на улице Большая Горная, 337, 339, на Астраханской, 113, и Железнодорожной, 96, 96а.

Вернуть водоснабжение обещают ориентировочно после 19:00.