В Саратове будут отремонтированы три театра

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:19:44+03:00

Об этом заявил губернатор Радаев на коллегии минкульта

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Перед тем, как пройти 10 января на расширенное заседание коллегии министерства культуры области в парке-музее «Россия — моя история», губернатор Валерий Радаев осмотрел выставку, развернутую в холле. Во время экскурсии ему вручили «Блокадную книгу» Адамовича и Гранина.

Заседание началось рассказом об итогах прошлого года.

Саратов стал участником проекта «Исторический парк «Россия — моя история».

Сельские дома культуры получили поддержку — 47,6 млн рублей.

Балаковский ТЮЗ, Балашовский и Вольский театры обрели 22 млн 634 тыс. рублей в рамках проекта «Театры малых городов».

Более 7 тыс. юных талантов региона стали лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов в жанре музыкального искусства.

Валерий Радаев поприветствовал участников и обратился с речью, которую закончил словами Владимира Путина о необходимости создавать единое культурное пространство.

Губернатор заявил, что на будущее планируется ремонт театра оперы и балета, театра кукол «Теремок» и нового ТЮЗа.