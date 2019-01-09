Букмекеры верят в саратовский «Автодор» больше, чем в чемпиона Дании

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:42:44+03:00

Баскетбольный матч Кубка ФИБА-Европа пройдет сегодня в Саратове

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В предстоящем вечером 9 января матче Кубка ФИБА-Европа саратовскому баскетбольному «Автодору» предстоит сразиться с чемпионом Дании «Баккен Беарз» (Орхус). В домашнем для российской команде матче выяснится, кто займет первую строчку в группе L и обеспечит себе выход в плей-офф.

Соперник «Автодора» — единственная команда, которая выиграла все восемь встреч в текущем розыгрыше Кубка ФИБА-Европа.

Букмекеры считают, что вероятнее победа «Автодора» — коэффициент на триумф хозяев составляет 1.39, на победу гостей — 3.

Игра начнется в 19:00 по саратовскому времени в ФОК «Звездный».