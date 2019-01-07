2019-01-07T20:01:37+03:00
Происшествия

В Саратовской области после ДТП с бензовозом скончался наркокурьер из Таджикистана

Еще один пострадавший находится в лечебном учреждении
Тимур Гадеев
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Как мы уже сообщали, 5 января этого года, на трассе «СызраньСаратов - Волгоград» автомобиль ВАЗ 2114 с наркотиками в салоне столкнулся с бензовозом.

- При оказании первой помощи, у пострадавших водителя и пассажира «Жигулей» из Таджикистана, рядом с автомобилем было найдено наркотическое вещество весом 2 килограмма. Сегодня, 7 января, 23-летний пассажир легковушки скончался в больнице, водитель до сих пор жив, – сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Напомним, по предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и столкнулся с бензовозом Scania. Как уточнили в областной ГИБДД, бензовоз был без топлива в цистерне. В результате ДТП водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир госпитализированы с различными травмами. Пассажир сегодня скончался. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

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