Из Покровского рынка в Энгельсе юноша украл конфеты и деньги
В рынке «Покровский» Энгельса неизвестные украли шоколадные конфеты и деньги.
- Вчера, 6 января, в полицию пришла 54-летняя гражданка и рассказала, что в период с 17:00 5 января до 3:00 6-го кто-то разбил стекло торговой точки и украл шоколадные конфеты. Вор не пренебрег и наличностью, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители быстро нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний юноша, который уже привлекался за грабеж. Он признался в преступлении.
В отношении вора завели уголовное дело за кражу и выписали подписку о невыезде.
Напомним, это не первый случай воровства в рынке «Покровский». В тот же день хозяин другой точки сообщил, что у него также разбили стекло и украли орехи.