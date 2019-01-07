2019-01-07T14:38:21+03:00
Происшествия

Из Покровского рынка в Энгельсе юноша украл конфеты и деньги

Это вторая кража из павильонов за день
Ольга Муравлёва
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В рынке «Покровский» Энгельса неизвестные украли шоколадные конфеты и деньги.

- Вчера, 6 января, в полицию пришла 54-летняя гражданка и рассказала, что в период с 17:00 5 января до 3:00 6-го кто-то разбил стекло торговой точки и украл шоколадные конфеты. Вор не пренебрег и наличностью, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители быстро нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний юноша, который уже привлекался за грабеж. Он признался в преступлении.

В отношении вора завели уголовное дело за кражу и выписали подписку о невыезде.

Напомним, это не первый случай воровства в рынке «Покровский». В тот же день хозяин другой точки сообщил, что у него также разбили стекло и украли орехи.

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